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Başkentte 'Kadın Gözüyle Afrika' fotoğraf sergisi

Safari fotoğrafçılığı için gittiği Tanzanya'da evlenen ve uzun yıllar Masai Kabilesi ile beraber yaşayan fotoğraf sanatçısı Sevde Sevan Usak Saita, "Bağ kurmadan orayı, fotoğraflamamak lazım" dedi.
Başkentte 'Kadın Gözüyle Afrika' fotoğraf sergisi

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da bulunan Afrika Evi'nde 'Kadın Gözüyle Afrika'da Fotoğrafçılık' sergisi açıldı. Fotoğraf sanatçısı ve gezgin Sevde Sevan Usak Saita, Afrika'da yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 

TANZANYA’YA YERLEŞTİM 

10 yıldır Tanzanya'da yaşadığını belirten Saita, "70'in üzerinde ülke gezdim, fotoğrafladım, anlattım. Son 10 yıldır da ağırlıklı olarak, Tanzanya'dayım. Eşim Tanzanyalı. Yaklaşık 10 yıl önce Tanzanya'ya safari fotoğrafı için gitmiştim. O zaman eşimle tanıştık ve çok hızlı bir evlenme teklifinin ardından evlenip, Tanzanya'ya yerleştim. Bu süreçte de Tanzanya'nın doğal hayatını fotoğraflama imkanım oldu. Çünkü eşim Masai Kabilesi'ne mensup ve ben de Tanzanya'daki hayatımın yaklaşık 6 yılında bir Masai köyünde yaşadım. Dolayısıyla milli park ortamına yakın bir ortamda, suyun ve elektriğin olmadığı, 15-20 metrekarelik evlerin olduğu koşullarda yaşadım ve oradaki hayatı fotoğrafladım” dedi.  

AFRİKA’YI FOTOĞRAFLADI 

Saita, “Onun dışında Afrika kıtasında gittiğim, gezdiğim ülkeler oldu. Oralarda da fotoğraf çekme imkanı buldum. Hala Tanzanya'da yaşamaya devam ediyorum. 2 çocuğum var. Bir taraftan Tanzanya'da yaşamaya devam ederken bir yandan da dünyanın başka ülkelerine gidip, fotoğraf çekmeyi sürdürüyorum" diye konuştu.

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