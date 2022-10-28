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Başkentte “Kazak Ulusunun Öncü Aydını: Muhtar Avezov Konferansı” düzenlendi

TÜRKSOY, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde “Uluslararası Kazak Ulusunun Öncü Aydını: Yazar, Devlet Adamı ve Bilgini Muhtar Avezov Konferansı” düzenlendi.
Başkentte “Kazak Ulusunun Öncü Aydını: Muhtar Avezov Konferansı” düzenlendi

Kazakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılı ve Muhtar Avezov’un doğumunun 125. yıl dönümüne ithafen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda “Uluslararası Kazak Ulusunun Öncü Aydını: Yazar, Devlet Adamı ve Bilgini Muhtar Avezov Konferansı” düzenlendi. Çalışmalarıyla Avezov’un tanıtılmasına katkı sunan bilim insanlarına Muhtar Avezov madalyası takdim edildi.

BENİM AUEZOV’UM KİTABI 

TÜRKSOY, Muhtar Avezov’un doğumunun 125. yılı kapsamında Zeynollo Kabdolov’un “Benim Auezov’um” kitabını Türkçeye aktararak yayımlandı. Konferans, yaptıkları çalışmalarla Muhtar Avezov’un tanıtılmasına katkı sunan bilim insanlarına TÜRKSOY tarafından şairin doğumunun 125. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan “Muhtar Avezov” madalyasının Bilal Çakıcı tarafından takdimiyle sona erdi.
 

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