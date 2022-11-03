Başkentte ‘Meksika Ölüler Günü' etkinliği

Meksika’da 1-2 Kasım'da ölüleri onurlandırmak ve hatırlamak için kutlanan 'Ölüler Günü' geleneği dolayısıyla Ankara'da etkinlik düzenlendi.

Meksika’da her yıl yakınlarını anmak için kutlanan 'Ölüler Günü' etkinliği, Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı. Tarihsel olarak sömürge dönemi öncesiyle bağdaştırılan Ölüler Günü, kurukafa makyajı ve iskeletler ile ölü yakınlarının temsil edildiği görüntülere ev sahipliği yaptı.

MEKSİKA VE İSPANYOL KÜLTÜRLERİNİN BİRLEŞİMİ

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, “Bu akrabalarımıza ithafen kutladığımız bir gün. Bu durumda iki noktayı hatırlamayı kutluyoruz. Bu kültür Meksika ve İspanyol kültürünün etkilerinin bir birleşimi. İnsanların akrabalarımız olduğunu hatırlamanın yolu bu. Bu bizim için, ülkeler için çok önemli” dedi.

Cadılar Bayramı'ndan çok farklı bir etkinlik olduğunun altını çizen Hernandez, ölüler için geleneksel yemeklerini ve içeceklerini bu özel gün dolayısıyla getirdiklerini belirtti.

