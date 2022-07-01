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Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte akşama doğru başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda etkili oldu, dükkanları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.
01 Temmuz 2022 Cuma 09:40
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.