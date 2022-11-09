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Başkentte "Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri Gala Gecesi Konseri" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ana Salonu'nda Şanlıurfa türküleri senfoni orkestrası eşliğinde seslendirildi.
Başkentte "Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri Gala Gecesi Konseri" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ana Salonu'nda Şanlıurfa türküleri senfoni orkestrası eşliğinde seslendirildi. Başkentteki Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri Gala Gecesi Konserinde, Şanlıurfa türküleri farklı bir tarzla sanatseverlerle buluştu.

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12 TÜRKÜ SESLENDİRİLDİ

CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda düzenlenen konserde, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası sahne aldı. Solistler Mehmet Özbek ve Ömer Türkmenoğlu tarafından, "Urfalıyım ezelden", "Felek sen ne feleksen", "Ağlar Yakup ağlar" gibi 12 Şanlıurfa türküsü seslendirildi.

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ÇOK SAYIDA DAVETLİ İZLEDİ

Konseri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile çok sayıda davetli izledi.

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