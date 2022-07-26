Başkent’te tarih yolculuğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin turizmi canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Miras Şantiye Gezileri’nin ilkine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Restorasyon çalışmaları devam eden Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi’ndeki şantiyelere düzenlenen ücretsiz gezi programına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Geçmişimizi geleceğe taşırken tarihi anlara Ankaralılarla tanıklık ediyoruz” dedi.

BİLİNİR HALE GELECEK

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şöyle konuştu: “Ankara’daki var olan tarihi ve kültürel arkeolojik varlıkların restore çalışmalarını hızla sürdürmeye devam ediyoruz. Bütün bu arkeolojik çalışmaları Başkentliler tarafından daha görünür ve bilinir hâle getirmeyi hedefliyoruz”