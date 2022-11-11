  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Başkentte ‘Uluslararası Gastronomi Festivali’ başladı

Başkentte ‘Uluslararası Gastronomi Festivali’ başladı. Festival kapsamında, farklı illerden coğrafi işaretli ürünlerin sergilendi.
Başkentte ‘Uluslararası Gastronomi Festivali’ başladı

Atatürk Kültür Merkezi Başkent Millet Bahçesi'ndeki festivalde, Gaziantep'in baklavası, Hatay'ın künefesi, Erzurum'un cağ kebabı, Şanlıurfa'nın çiğ köftesi, Kars'ın gravyer peyniri, Beypazarı'nın kurusu gibi birçok yörenin coğrafi işaretli yiyecekleri yer alıyor. Festival kapsamında yapılan şiş kebap yeme yarışmasında birinci gelen kişiye gram altın hediye edildi.

ÜRÜNLER FİYATINI BELİRLEDİ

Festivalde oluşturulan bir stantta ürünlerin fiyatı satıcı ve alıcılarla birlikte belirlendi. Bu şekilde 280 liralık sızma zeytinyağı 150, gravyer peynir ve kalıp sucuk 100 liraya alıcı buldu. Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Davut Deniz, yüzlerce ürünün yer aldığı festivale vatandaşları beklediklerini söyledi. Festival 13 Kasım'a kadar gezilebilecek.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin kırsal mahallelere yapılan Köy Fırınlarına misafir oldu11 Kasım 2022 Cuma 02:31
  • Mamak’ta ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ Kutlandı11 Kasım 2022 Cuma 02:29
  • Cansuyu Derneği bağışlarla dünyanın farklı kıtalarında yüzlerde tebessüm oluyor11 Kasım 2022 Cuma 02:27
  • Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde judo kursuna katılan 316 minik kuşaklarına kavuştu.11 Kasım 2022 Cuma 01:24
  • Görme engellilerin teknolojiye erişim noktası: Eğitim ve Teknoloji Merkezi11 Kasım 2022 Cuma 01:21
  • Pursaklar Kart ile ilçede yaşayan dar gelirli ailelere yardım elini uzandı11 Kasım 2022 Cuma 01:19
  • Afrikalı öğrenciler hatıra ormanına fidan dikti11 Kasım 2022 Cuma 00:17
  • Çubuk’ta LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı gerçekleştirilecek11 Kasım 2022 Cuma 00:15
  • Ankaralı en çok palamut, kavun ve domates tüketti11 Kasım 2022 Cuma 00:12
  • Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan kreş ve gündüz bakımevi hizmete açıldı10 Kasım 2022 Perşembe 03:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti