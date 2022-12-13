Başkentte Uluslararası Gitar Festivali ve Yarışması düzenlenecek

Turnuvalar, şampiyonalar ve festivallerin merkezi Mamak, 1.Uluslararası Ankara Gitar Festivali ve Yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde Mamak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 1. Uluslararası Ankara Gitar Festivali ve Yarışması 15 Aralık’ta Musiki Muallim Mektebi’nde başlayacak.

4 GÜN SÜRECEK

4 gün sürecek festivalde dünya çapında kabul görmüş müzisyenler ve eğitmenler, konser, seminer, workshop etkinlikleri düzenleyecek. Böylelikle sanatsal, eğitsel ve kültürel anlamda etkileşim sağlanacak. Festival kapsamında düzenlenecek uluslararası gitar yarışmasıyla gençlerin müzik kariyerine destek olunacak. Yarışmalarda dereceye girecek olan gençlere; gitardan, nota sehpası ve daha pek çok gitar ile alakalı hediyeler dağıtılacak. Tüm konserler Musiki Muallim Mektebi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

USTALIK SINIFI

Festival süresince her gün 09.00-15.00 saatleri arası Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binası dersliklerinde eş zamanlı ustalık atölyeleri düzenlenecek.



