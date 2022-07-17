Ankara Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Başkentte düzenlenen ‘Kız Basketbol Şenliği’ne lojistik destek sağladı.



Başkent’te sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşına destek vermeye devam ediyor. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Basketbol Dayanışma Derneği ile iş birliği yaparak 3-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen ‘Kız Basketbol Şenliği’ne lojistik destek sağladı.

ŞENLİK KONSERLE BAŞLADI

Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye’nin 21 farklı ilinden 12 yaş kategorisinde 380 kız basketbolcudan, 100 kişilik teknik heyetten oluşan 28 takımın katıldığı Basketbol Şenliği, ABB’nin ev sahipliğinde Ankara Kent Orkestrası’nın Gençlik Parkı’nda verdiği konserle başladı. Kadın Basketbol Dayanışma Derneği (KBDD) Başkanı Fügen Kansak ise düşüncelerini, “Şenliğe 2 senedir hazırlanıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bize hem piknik alanı hem ulaşım desteği hem de konser desteği verdi. Çocuklarımız harika zaman geçiriyor, onların güçlü olmasını istiyoruz” sözleriyle paylaştı.