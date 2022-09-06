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Başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli ile normal gelişim gösteren 3-6 yaş arası çocukların yararlanacağı Türkiye’nin en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” için ön başvuruları almaya başlıyor.
Başvurular başladı

Yeşil bina özelliğine sahip örnek çevre dostu proje için ön başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde ‘https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr ’ adresi üzerinden yapılabilecek.

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KESİN KAYIT İNCELEME SONRASI 

Gelecek nesillere doğa dostu yapılar bırakması hedeflenen ve yeşil bina özelliğine sahip örnek proje için ön başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr adresi üzerinden 36 -72 ay yaş aralığında olan tüm özel çocuklar için (ortopedik, görme ve işitme engelli) çözger raporu ile başvuru yapılabilecek. Yapılan ön başvuruların, gerekli incelemelerden geçmesinin ardından kesin kayıtlar yapılacak.

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