Başvurular başladı

Yeşil bina özelliğine sahip örnek çevre dostu proje için ön başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde ‘https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr ’ adresi üzerinden yapılabilecek.
KESİN KAYIT İNCELEME SONRASI
Gelecek nesillere doğa dostu yapılar bırakması hedeflenen ve yeşil bina özelliğine sahip örnek proje için ön başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr adresi üzerinden 36 -72 ay yaş aralığında olan tüm özel çocuklar için (ortopedik, görme ve işitme engelli) çözger raporu ile başvuru yapılabilecek. Yapılan ön başvuruların, gerekli incelemelerden geçmesinin ardından kesin kayıtlar yapılacak.
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