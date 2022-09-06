Başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli ile normal gelişim gösteren 3-6 yaş arası çocukların yararlanacağı Türkiye’nin en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” için ön başvuruları almaya başlıyor.