  • BIST 3.164,96
  • Altın 1015.958
  • Dolar 18.1768
  • Euro 18.1806
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Batıkent’te düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu

ABB tarafından “Zafer Haftası” kapsamında düzenlenen sanatçı Melike Şahin’in açık hava konserine on binlerce Başkentli katıldı. Batıkent’te düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu.
Batıkent’te düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında renkli konserlere ev sahipliği yapıyor. “Zafer Haftası” kapsamında Başkentlileri ünlü sanatçılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Zeynep Bastık ve Koray Avcı’dan sonra Melike Şahin’i Başkentli sevenleriyle buluşturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise Athena grubu Gençlik Parkı’nda muhteşem bir konser verecek. 

yns_0094.jpg
 
Oturacak Yer Kalmadı
Başkentlileri Zafer Haftası boyunca her gün ünlü isimlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Vedat Dalokay Parkı’nda Melike Şahin konserine ev sahipliği yaptı.
Konserin gerçekleştirileceği havuzun tribünlerini saatler öncesinde dolduran on binlerce Başkentli, büyük coşkuyla sanatçının şarkılarına eşlik etti. Bayramı erken kutladıklarını ifade eden Şahin, “Bizi bu çok güzel etkinlikle buluşturdukları için Başkentimizin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri Fiyatları Denetlediler27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:45
  • Başkan Oğuz, Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:15
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Öğrencilerin Teklifini Geri Çevirmedi27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:57
  • Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok Buralar Hep Gecekonduydu27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:54
  • Başkan Köse'den Okullara boya desteği27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:38
  • Kütüphaneden Üniversiteye: Hepsiyle Gurur Duyuyorum26 Ağustos 2022 Cuma 01:07
  • Sincan Selçuklu Mahallesi pazar yerine kavuştu26 Ağustos 2022 Cuma 01:02
  • Etimesgut Festivali bugün başlıyor26 Ağustos 2022 Cuma 00:58
  • Kahramankazan'da hedef 100. yılda 100 milli sporcu26 Ağustos 2022 Cuma 00:53
  • Pursaklar Belediyesi yetenek avına çıktı!26 Ağustos 2022 Cuma 00:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti