ABB tarafından “Zafer Haftası” kapsamında düzenlenen sanatçı Melike Şahin’in açık hava konserine on binlerce Başkentli katıldı. Batıkent’te düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında renkli konserlere ev sahipliği yapıyor. “Zafer Haftası” kapsamında Başkentlileri ünlü sanatçılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Zeynep Bastık ve Koray Avcı’dan sonra Melike Şahin’i Başkentli sevenleriyle buluşturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise Athena grubu Gençlik Parkı’nda muhteşem bir konser verecek.





Oturacak Yer Kalmadı

Başkentlileri Zafer Haftası boyunca her gün ünlü isimlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Vedat Dalokay Parkı’nda Melike Şahin konserine ev sahipliği yaptı.

Konserin gerçekleştirileceği havuzun tribünlerini saatler öncesinde dolduran on binlerce Başkentli, büyük coşkuyla sanatçının şarkılarına eşlik etti. Bayramı erken kutladıklarını ifade eden Şahin, “Bizi bu çok güzel etkinlikle buluşturdukları için Başkentimizin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.