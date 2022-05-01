Bayram denetiminde helikopteri çeken sürücülere 'telefon' cezası

Ankara'da, helikopter destekli trafik denetiminde araç kullanırken cep telefonu ile helikopteri görüntülemeye çalışan 3 sürücü kamerayla tespit edildi. Sürücülere 'seyir halinde cep telefonu kullanmak' ihlalinden 314'er lira ceza uygulandı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Ramazan Bayramı arifesinde trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yapılan denetimi, DHA ekibi de helikopterden takip etti. Trafiğin yoğun olduğu İstanbul ile Konya yolları güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi. Kural ihlali yapan sürücüler helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren denetimde 16 sürücüye 'emniyet kemeri takmamak', 'seyir halindeyken telefonla konuşmak', 'şerit ihlali yapmak' gibi nedenlerle para cezası uygulandı.

HELİKOPTERİ ÇEKERKEN YAKALANDILAR

Denetim sırasında cep telefonu ile havadan trafik denetimi yapan helikopteri görüntülemeye çalışan 3 otomobilin sürücüsü de tespit edildi. Helikopter kamerası ile bir eli direksiyonda diğer elinde telefon bulunurken fotoğrafları çekilen sürücüler, uygulama noktasındaki polis ekibine bildirildi. Polisin durdurduğu otomobillerin sürücülerine 'seyir halinde telefon kullanmak' ihlalinden 314'er lira ceza kesildi. Ayrıca seyir halindeyken arka kapısı aralık kalan, emniyet kemeri takmayan ve telefonla oynayarak ilerleyen bir sürücü de helikopter kamerasıyla tespit edildi. Aynı şekilde uygulama noktasında durdurulan otomobil sürücüsüne ‘seyir halinde telefon kullanmak’ ve ‘emniyet kemeri takmamak’ ihlalinden para cezası uygulandı.

'CEP TELEFONU DİKKAT DAĞINIKLIĞINA NEDEN OLUYOR'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı İsmail Kılıç, denetimin 1 saat sürdüğünü belirterek, "Uçuş süresince trafikte sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerine yoğunlaştık. Özellikle emniyet kemeri kullanmama, cep telefonuyla oynama gibi ihlaller oldu. Hatta yeri geldi cep telefonu ile denetim yaptığımız helikopteri çekenler oldu. Cep telefonu kullanımı hem dikkat dağınıklığına sebebiyet verdiği gibi hem de yol kullanıcılarının hayatını ciddi oranda tehlikeye düşürmektedir. Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, ekip sayılarımızı artırdık. Bunda ki aracımız özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu bölümlerde bizim trafik ekiplerimizin daha görünür olmalarını sağlayarak, kaza riskini en aza indirmek" ifadelerini kullandı.

'DENETİMLERİMİZ SÜRECEK'

Kılıç, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladığını belirterek, "Denetimlerimiz bayram süresince devam edecek. Sürücülerden özellikle güvenli seyahat edebilmeleri için öncelikle hız kurallarına uymaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını, cep telefonuyla konuşmamalarını öneriyoruz. Emniyet kemerini araç içerisindeki herkesin mutlaka takması gerekmektedir. Ayrıca her 2 saatte bir 10 dakika mola vermelerini öneririm" ifadelerini kullandı.