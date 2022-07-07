Bayram öncesi esnafa yakın takip

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçe esnafını yakın takibe aldı. İlçe genelinde bölgedeki kuruyemiş, tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerinde bayram denetimi yapıldı.

Yenimahallelilerin bayram nedeniyle talebin arttığı pasta ve tatlı ürünlerinin sağlıklı şartlarda üretilmesi ve satışa sunulması için çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekipleri, tatlı, börek ve şekerleme imalathanelerinin yoğunlaştığı bölgelerde sıkı denetim yapıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, temizlik şartlarına uymayan işletmelere de işlem yaptı.

Tatlı ve şeker imalathanelerine sıkı denetim

İlçe genelindeki imalat ve satış yapan firmaların imalat bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, terazi ayarlarına, ortamın temizlik kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı.

Denetimler sürüyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gereken tedbirlerin alındığını ifade etti.

Denetimlerle hem vatandaş hem esnaf için olumsuzlukların önüne geçmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Yaşar, vatandaşların bayram öncesi alışverişlerini güvenle yapması için yoğun çaba harcayan zabıta ekiplerinin denetimleri sürdüreceğini söyledi.