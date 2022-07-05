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Bayram öncesi sosyal çifte destek

İhtiyaç sahiplerine Eti-Kartla 2 milyon TL destek sağlandı, 3 bin çocuğa giyim yardımı yapıldı
Bayram öncesi sosyal çifte destek

Etimesgut Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısı ile ilçedeki ihtiyaç sahibi 3 bin çocuğu giydirirken 5 bin kişinin Eti-Kartlarına da 500 TL'lik yüklemesini bayram öncesi yaptı.

GİYİM DESTEĞİ
Şefkateli Çarşısı'na randevu sistemiyle davet edilen vatandaşlar, dilediklerini üzerlerine deneyerek ve beğenerek mağazadan alışveriş yapar gibi alıyorlar
Pantalon, gömlek, ayakkabı ve t-shirtten oluşan bayramlıklarını alan çocuklar büyük mutluluk yaşıyor. Giyim yardımından Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapan ve belediye görevlilerince yapılan araştırma sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler yararlanabiliyor.

2 MİLYON TL'LİK KATKI
Etimesgut Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen ve sadece gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde geçerli olan Eti-Kart'lara bayram öncesi 500 TL yüklendi. Bu kartla ihtiyaç sahipleri, ihtiyacı olan ürünü dilediği zaman ilçe sınırları içerisindeki marketlerden alabiliyor. Eti-Kart'la belediyenin bayram öncesi sağladığı destek miktarı 
 
YAŞAM DESTEĞİ
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kurban Bayramı öncesi sosyal desteklere devam ettiklerini belirterek"Bu bayram da Şefkateli Çarşımızdan giyim yardımında bulunuyoruz. Yardımlarımızı, azami dikkat, hassasiyet ve nezaketle yapmaya gayret ediyoruz. Ayrıca Eti-Kart sahiplerimizin hesaplarına paralarını yatırdık. Bu vesileyle bir kez daha duyarlı vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza ve sivil toplum temsilcilerine çağrıda bulunuyorum; Çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini lütfen belediyemize bildiriniz ya da yönlendiriniz" dedi.

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