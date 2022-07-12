Bayramda Huzurevi ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla Necla Kızılbağ Huzurevi’nde kalan vatandaşlarla bayramlaştı.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda yaşlıları unutmayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Necla Kızılbağ Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramını kutlayan Başkan Ertuğrul Çetin, çiçek ve hediye takdiminin ardından yaşlıların tek tek ellerini öpüp, bol bol sohbet ederek dualarını istedi.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Kurban Bayramında büyüklerle bir arada olmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bayramlarda aksatmadan mutlaka ziyaret ettiğimiz huzurevlerimizdeki büyüklerimizi gülerken görmek, keyifli olduklarını hissetmek bize huzur ve güç veriyor. Onları unutmadığımız ve onlarla yaşadığımız nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum. Kimse kendini yalnız hissetmesin, biz büyük bir aileyiz" dedi.