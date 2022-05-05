Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası pompalı dehşeti

Bayrampaşa'da karşılıklı bulunan inşaatlarda çalışan 2 işçi tartışma sonrası kavga etti. Taraflardan Serhan Yurtalan otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata doğru ateş etti.

Olay, geçen cuma akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşılıklı iki inşaatta çalışan Serhan Yurtalan ve bir işçi, tartışmaya girdikten sonra kavga etmeye başladı. Kavga ettiği kişi, Yurtalan'ı çekerek iskeleden düşürdü. Kavgayı araya giren diğer işçiler ayırdı. Darbedilen Yurtalan olay yerinden uzaklaştı. Yurtalan, otomobilime gidip pompalı tüfeğini aldıktan sonra kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata rastgele ateş edip uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Serhan Yurtalan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

KAVGA VE ATEŞ ETME ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Serhan Yurtalan'ı, kavga ettiği kişi iskeleden aşağı düşürüyor. Yurtalan, daha sonra pompalıyla gelip rastgele ateş ediyor.