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Bebek Kütüphanesi'ne üye olan bebek ve çocuk sayısı 2 bin 500’e ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi'ne üye olan bebek ve çocuk sayısı 2 bin 500’e ulaşırken, yapılan etkinlik sayısı ise 5 bini geçti. 
Bebek Kütüphanesi'ne üye olan bebek ve çocuk sayısı 2 bin 500’e ulaştı

Altındağlı minikler kütüphaneyi çok sevdi. Minikler ve aileleri, açıldığı günden bugüne, kütüphaneye büyük ilgi gösterdi. Günün her saati minik kullanıcılarla dolup taşan kütüphane, çocukların neşeli cıvıltılarının adresi oldu. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısı 2 bin 500’e ulaşırken, yapılan etkinlik sayısı ise 5 bini geçti. Kütüphanedeki kitap sayısı ise 3 bin 500’e ulaştı. 

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RENGARENK VE SICACIK BİR MERKEZ 

Karapürçek'teki kütüphaneyi hayata geçirmekle çok önemli bir eksiği giderdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Rengarenk ve sıcacık bir merkez oluşturduk. Bu güzel kütüphane ve oyun evini hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Merkezimiz hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi gördü. Bugün ulaştığımız üye sayısı, kitap sayısı ve etkinlik sayısı, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesi... Çocuklarını buraya getiren, onlarla kaliteli vakit geçirmek için emek veren tüm ebeveynlere çok teşekkür ediyoruz. Tüm miniklerimizi kütüphanemize bekliyoruz" dedi.

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