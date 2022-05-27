Beethoven'ın üçlü konçertosu Türkiye'de ilk kez keman, viyola ve piyanoyla seslendirilecek

CSO dünyanın en iyi kemancıları arasında gösterilen Maxim Vengerov, viyola sanatçısı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan'a eşlik ederek Beethoven'ın üçlü konçertosunu ilk defa keman, viyola ve piyano ile dinleyiciye sunacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü sanatçılara eşlik edecek, tanınmış isimleri sahnesinde ağırlayacak.

Dünya çapındaki yarışmalarda büyük başarılar elde eden ve çok sayıda ilki gerçekleştiren keman sanatçısı Bomsori Kim'e eşlik edecek CSO, Vengerov ve Ulucan kardeşlerle de CSO Ada Ankara Ana Salon'da pazar günü sanatseverlerle buluşacak.

"Festivalin heyecanını taşıyoruz"

Başkent Kültür Yolu Festivalinde Vengerov'un katılımıyla gerçekleşecek konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan CSO Şefi Cemi'i Cem Deliorman, uzun zamandır heyecanla bekledikleri festivalin başlayacak olmasının heyecanını taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'de de çok sevilen Vengerov'un dünyanın en iyi kemancılarından biri kabul edildiğini belirten Deliorman, Vengerov'un Türkiye'yi çok sevdiğini ve daha önce burada birçok workshop ile "masterclass" etkinliklerine katıldığını anlattı.

Konserde, uluslararası arenada isimlerini duyurmuş Ulucan kardeşlerin Vengerov'la bir araya gelerek Beethoven'ın üçlü konçertosunu seslendireceğini aktaran Deliorman, "Bu konçerto keman, çello ve piyano için yazılmış bir konçerto. Fakat biz burada, Türkiye'de, ilk defa bunu keman, viyola ve piyano olarak dinleyiciye sunacağız." dedi.

Türk cumhuriyetlerinden seçkin örnekler de seslendirilecek

Konserin Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe eseriyle açılacağı bilgisini veren Deliorman, Antonin Dvorak'ın "Yeni Dünyadan" başlıklı 9. senfonisinin de programda yer alacağını kaydetti.

Deliorman, festival kapsamında dünyaca ünlü kemancı Bomsori Kim'i de ağırlayacaklarını, ayrıca TÜRKSOY'un iş birliğiyle Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinden çok seçkin örnekleri seslendireceklerini ifade etti.