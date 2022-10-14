  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Belediye önünde etkinlik düzenlendi

Ankara'nın Başkent oluşunun 99. yıldönümü nedeniyle Etimesgut Belediyesi önünde etkinlik düzenlendi.
Belediye önünde etkinlik düzenlendi

Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğrencileri, seymen ekibi eşliğinde belediye önüne kadar yürüdüler. Seymen ekibinin gösterisine öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da eşlik etti.

Programa Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı. Demirel, Seymen gösterilerini izlerken öğrencilerle de sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Demirel, "Ankara'mızın Başkent oluşunun 99.yıldönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizleri ve okyanusları keşfettiler14 Ekim 2022 Cuma 02:18
  • Kahramankazan’a kapalı 2 halı saha14 Ekim 2022 Cuma 01:16
  • Sorunlara ivedi çözüm14 Ekim 2022 Cuma 01:14
  • Mevlid-i Nebi Haftası Programına Davet14 Ekim 2022 Cuma 00:10
  • Mamak Belediyesi Atıkları Ekonomiye Kazandırıyor14 Ekim 2022 Cuma 00:08
  • Öğrencilerin hayvan sevgisi14 Ekim 2022 Cuma 00:05
  • Balkanların kalbi Sincan’da attı13 Ekim 2022 Perşembe 04:00
  • Mazlum Dünyanın Başkenti13 Ekim 2022 Perşembe 03:59
  • Çocuklara geri dönüşüm eğitimi13 Ekim 2022 Perşembe 03:57
  • Kıran kırana turnuva13 Ekim 2022 Perşembe 03:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti