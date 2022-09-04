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Belediye yağıştan etkilenen Yenimahalleli ailelere yardım elini uzattı

Yenimahalle Belediyesi, Ankara genelinde etkili olan sağanak yağıştan etkilenen Yenimahalleli ailelere yardım elini uzattı.
Belediye yağıştan etkilenen Yenimahalleli ailelere yardım elini uzattı

Selden zarar gören evlerin badana boya ve tadilat çalışmalarını tamamlayan Yenimahalle Belediyesi, eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşları da unutmadı. Yenimahalle Merkez, Demetevler, Şentepe, Batıkent, Serhat ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde bulunan 30 haneye ihtiyaca göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon gibi beyaz eşyalarını teslim etti.

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Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz 


Sel felaketi sonrası yapılan tadilat çalışmalarının ardından ihtiyaca göre eşya desteğinin de sağlandığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde yaşanan sel felaketi sonrasında bütün personelimizi seferber ettik. Ekiplerimiz depo, dükkan ve evleri su ile dolan vatandaşlara gece gündüz hizmet sundu. İlçe genelinde yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında su tahliyesi, yıkılan duvarların tamiratı ve yapımı, alan temizliği gibi işlemleri tamamladık. Bunun yanında eşyaları kullanılamaz hale gelen ailelere de eşya yardımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın zor gününde yanında olmaya, elimizden gelen desteği imkanlarımız ölçüsünde vermeye gayret ediyoruz. Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz” dedi.
 

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