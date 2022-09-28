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Belediyede hizmet içi eğitim gerçekleştirildi

Mamak Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimlerle kurum personelinin gelişimine katkıda bulunuyor.
Belediyede hizmet içi eğitim gerçekleştirildi


Hizmet içi eğitim kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden sorumlu Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş,  binaların yıkılması hakkında yönetmelik ve güncel imar konuları ile ilgili belediye personeline eğitim verdi. 

ÇEVRE BELEDİYELERDEN KATILIM OLDU 

Eğitime Mamak Belediyesi personelinin yanı sıra,  çevre belediyelerden de katılım oldu. Etimesgut, Sincan, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk, Çankaya, Keçiören ve Altındağ Belediyelerinin personelleri bu eğitime katılarak binaların yıkılmasına dair güncellenen yönetmelik ve güncel imar konuları hakkında bilgi aldı. 

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