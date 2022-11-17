Belediye’den Muhtara ‘Demeç’ Tepkisi

Keçiören Belediyesi, ilçesi mahallelerinden Yeşiltepe’nin Muhtarı Ferhat Aygün’ü “verdiği demeçlerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle” eleştirdi.

Turgut Altınok yönetimindeki Keçiören Belediyesi, ilçesi mahallelerinden Yeşiltepe’nin Muhtarı Ferhat Aygün’ü “kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle” eleştirdi.

ÇIKIŞ NOKTASI: BOZUK KALDIRIM

Belediye’den yapılan “Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Kamuoyunu Yanlış Bilgilendiriyor” başlıklı açıklamada, “Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün’ün ilçedeki bozuk kaldırımlar konusunda basına yalan yanlış demeçler vererek, hem kamuoyunu yanılttığı hem de gazetecileri gerçekten uzak, haber yapmaya sevk ettiği” ifade edildi.

“SOKAKTA BOZUKLUK YOK, CADDEDE SORUMLU BÜYÜKŞEHİR”

Muhtar Aygün’ün bir gazeteye verdiği demeçte “kaldırımlarının bozuk olduğunu” ifade ettiği 1995. Sokak’ta bozuk kaldırım bulunmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: “Diğer söz konusu caddeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki alanı içinde yer aldığından kaldırımların bakım ve onarımı konusundaki yükümlülük de ABB’ye aittir. Belediyemiz ilgili birimleri tarafından söz konusu kaldırımların cadde üzerinde olması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde bulunduğu defalarca bildirilmiştir. Ancak Yeşiltepe Mahalle Muhtarı ısrarla hem sosyal medya hesaplarından yanlış bilgi yaymaya devam etmiş hem de yerel ve ulusal ölçekte medya mensuplarını yanlış yönlendirmiştir. Hal böyleyken bu şahsın Keçiören Belediyesine yönelik yalanlarla dolu karalama paylaşımlarını etik ve ahlaki bulmuyoruz.”

“NELER YAPTIK NELER YAPACAĞIZ”

Belediye açıklamasında, Yeşiltepe Mahallesi’nde yapılan ve proje aşamasında olan hizmetler de şöyle ifade edildi:

“Haberde yer alan 1995. Sokak’ta bozuk kaldırım bulunmamaktadır.

2019 yılından itibaren ihtiyaç duyulan sokaklarda 6.715 ton asfalt serim çalışması, 5 bin 414 metrekare kilit taş döşemesi yapılmıştır.

Mevcut parklarımızdan Şht. Jan. Er Ali Koç Parkı, Ahmet Yesevi Parkı ve Dede Korkut Parkı’nın tadilatı yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur.

Yeşiltepe Mahalle Konağı Yapım İşinin ihalesi yapılmış kısa sürede inşasına başlanılacaktır.

Kızılırmak Sokak kaldırım yenilemesi program dâhilinde yapılacaktır.”