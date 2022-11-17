  • BIST 4.507,24
  • Altın 1051.305
  • Dolar 18.5784
  • Euro 19.2116
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Belediye’den Muhtara ‘Demeç’ Tepkisi

Keçiören Belediyesi, ilçesi mahallelerinden Yeşiltepe’nin Muhtarı Ferhat Aygün’ü “verdiği demeçlerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle” eleştirdi.
Belediye’den Muhtara ‘Demeç’ Tepkisi

Turgut Altınok yönetimindeki Keçiören Belediyesi, ilçesi mahallelerinden Yeşiltepe’nin Muhtarı Ferhat Aygün’ü “kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle” eleştirdi. 

ÇIKIŞ NOKTASI: BOZUK KALDIRIM 

Belediye’den yapılan “Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Kamuoyunu Yanlış Bilgilendiriyor” başlıklı açıklamada, “Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün’ün ilçedeki bozuk kaldırımlar konusunda basına yalan yanlış demeçler vererek, hem kamuoyunu yanılttığı hem de gazetecileri gerçekten uzak, haber yapmaya sevk ettiği” ifade edildi. 

1-(4)-050.jpeg

“SOKAKTA BOZUKLUK YOK, CADDEDE SORUMLU BÜYÜKŞEHİR”

Muhtar Aygün’ün bir gazeteye verdiği demeçte “kaldırımlarının bozuk olduğunu” ifade ettiği 1995. Sokak’ta bozuk kaldırım bulunmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: “Diğer söz konusu caddeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki alanı içinde yer aldığından kaldırımların bakım ve onarımı konusundaki yükümlülük de ABB’ye aittir. Belediyemiz ilgili birimleri tarafından söz konusu kaldırımların cadde üzerinde olması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde bulunduğu defalarca bildirilmiştir. Ancak Yeşiltepe Mahalle Muhtarı ısrarla hem sosyal medya hesaplarından yanlış bilgi yaymaya devam etmiş hem de yerel ve ulusal ölçekte medya mensuplarını yanlış yönlendirmiştir. Hal böyleyken bu şahsın Keçiören Belediyesine yönelik yalanlarla dolu karalama paylaşımlarını etik ve ahlaki bulmuyoruz.”

1-(5)-044.jpeg

“NELER YAPTIK NELER YAPACAĞIZ”

Belediye açıklamasında, Yeşiltepe Mahallesi’nde yapılan ve proje aşamasında olan hizmetler de şöyle ifade edildi:
“Haberde yer alan 1995. Sokak’ta bozuk kaldırım bulunmamaktadır. 

2019 yılından itibaren ihtiyaç duyulan sokaklarda 6.715 ton asfalt serim çalışması, 5 bin 414 metrekare kilit taş döşemesi yapılmıştır. 

Mevcut parklarımızdan Şht. Jan. Er Ali Koç Parkı, Ahmet Yesevi Parkı ve Dede Korkut Parkı’nın tadilatı yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur.

Yeşiltepe Mahalle Konağı Yapım İşinin ihalesi yapılmış kısa sürede inşasına başlanılacaktır. 
Kızılırmak Sokak kaldırım yenilemesi program dâhilinde yapılacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asım Balcı: Hacı Bayram-ı Veli’nin manevi mirasına sahip çıkacağız17 Kasım 2022 Perşembe 13:59
  • 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası ile 16 ülkeden 72 sporcu buluştu17 Kasım 2022 Perşembe 03:05
  • Sincan’da Polatlar Mahalle Konağı’nın daha temeli atıldı17 Kasım 2022 Perşembe 02:10
  • Mamak’ta, 6 hafta boyunca sürecek Orman Okulu’nda ders zili çaldı17 Kasım 2022 Perşembe 02:03
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, muhtarlara hizmetlerde kullanılmak üzere bilgisayar teslim etti17 Kasım 2022 Perşembe 01:58
  • Mamak Belediyesi kadınlara yönelik arıcılık kurslarına hız kesmeden devam ediyor17 Kasım 2022 Perşembe 01:55
  • Kahramankazan’da Necip Fazıl’ın oyunu sahneye kondu17 Kasım 2022 Perşembe 01:01
  • Kızılcahamam’da 'Diyabet Günü' Programı düzenlendi17 Kasım 2022 Perşembe 00:50
  • Esenboğa Havalimanı'nın Bazı bölümleri işletmeciye kiralanacak17 Kasım 2022 Perşembe 00:48
  • Pursaklar Belediyesi vatandaşın evini yeniden eski haline getirmek üzere kolları sıvadı17 Kasım 2022 Perşembe 00:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti