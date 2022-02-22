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BELPA 33 yaşında

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA A.Ş. 33. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.
BELPA 33 yaşında

Kış Festivali’nin devam ettiği BELPA Buz Pateni Tesisi’nde düzenlenen yıl dönümü kutlamasına; BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli, çalışanlar ve çok sayıda Başkentli katıldı.

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HEDEF: ANKARALILARA DAHA İYİ HİZMET
Yıllardır atıl durumda olan ve yapılan kısmi tadilatın ardından yeniden hizmete açılan BELPA Buz Pateni Tesisi’nde gerçekleşen ve 33. yaş pastasının kesildiği kutlama programında Ankara Kent Orkestrası da bir konser verdi. 

Kutlamayı Kış Festivali’nin devam ettiği tesiste yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli, “BELPA A.Ş. Bahçelievler’de bulunan BELPA Buz Pateni Tesisimiz ile ismi özdeşleşmiş bir şirket. O nedenle BELPA Buz Pateni Tesisi’nin bahçesinde kutlama yapıyoruz. Ankara’da ilk kez gerçekleştirilen Kış Festivali de burada devam ediyor. Vatandaşlarımız gönüllerince eğleniyor, biz de bu eğlenceye ortak olmak istedik. Pastamızı kestik, personelimizle bir aradayız. BELPA şirketini daha da büyütmeye, güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

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BELPA A.Ş. yönetim kadrosu ile personeli daha sonra da Anıtkabir’i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara hedeflerinin Başkentlilere daha iyi ve kaliteli hizmet vermek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELPA A.Ş. 33. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Tüm yönetim birimlerimizle birlikte Ata’mızın huzuruna geldik. Çünkü Başkent olmakla onurlandırdığı Ankara’mıza hizmet etmek bize de çok büyük bir heyecan veriyor. Nice 33 yıllara diyoruz.”

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