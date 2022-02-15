BELPA Buz Pateni Tesisi yeniden açıldı

Büyükşehir Belediyesi, birçok Başkentlinin hatıralarında yer eden mekanların başında gelen BELPA Buz Pateni Tesisi’ni kısmi yenileme yaparak halka yeniden açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kullanılamaz ve atıl durumda devralınan BELPA Buz Pateni Tesisi’ni kısmi tadilat yaparak geçici olarak yeniden hizmete açtı.

Buz pateni yapan sporcuların mağdur olmaması ve bu sporu seven 7’den 70’e herkese kapılarını uzun bir aradan sonra açan tesis, 45 gün ev sahipliği yapacağı kış festivaline Zakkum Grubu’nun konseriyle başladı.

BUZ PATENİ PİSTİNDE PATEN SESLERİ YENİDEN YÜKSELDİ

Açık hava buz pistine kavuşan Başkentliler Zakkum Grubu’nun açılış konseriyle coşarken, festivale katılan BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara da duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Başka bir Ankara için yola çıkmıştık. Sanatta, kültürde… Bugün bunların bir ilkini gerçekleştiriyoruz. Ankara’ da ilk defa 45 günlük kış festivali başlıyor. 7’den 70’e herkes burada. İnsanlar çok heyecanlılar. Dilerim bahara kadar bu devam eder. Buz pistine olan talep çok yoğundu. Biz tam bir tesis olarak başlamak istedik ama bugün kısmi bir açılış gerçekleştiriyoruz. Daha önce olmayan açıkhava buz pisti var ve çocukların hizmetine sunulmuş durumda. İçeride de antrenman çalışmaları devam ediyor ama kararlıyız, inançlıyız bu tesisi muhteşem şekilde Ankaralılara teslim edeceğiz.”

İlk etapta kısmi bir yenileme çalışması yapılarak pistin özlem çeken Başkentliler için yeniden açıldığını belirten BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli de ihale sürecinin tamamlanmasıyla tesiste kapsamlı bir restorasyonun yapılacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“BELPA Buz Pateni Pistimizin kısmi açılışını yapıyoruz. Spor kulüplerimiz antrenmanlarına başladılar ve bugün ilk yarışmalarına katıldılar. Çocuklarımız kışın tadını çıkarıyorlar. Kapsamlı bir tadilata geçeceğiz. Açık hava buz pistini oluşturduk. Bu anı Zakkum konseriyle taçlandırdık. Bize neden buz pisti 15 aydır kapalı diyorlar. 15 ayın 10 ayı zaten pandemi nedeniyle ve valilik kararıyla kapalı durumdaydı. Burada yapılacak restorasyonla ilgili bir ihale sürecimiz gerçekleşti. İlk fırsatta burada güzel bir restorasyonun başlangıcı olacak. Genel açılışı da o zaman yapacağız. Tüm Ankaralıları buz pateninde kaymaya ve güzel konserlerimize eşlik etmeye davet ediyorum.”

Soğuk havada Başkentlileri birbirinden güzel şarkılarıyla ısıtan Zakkum Grubu üyeleri ise Başkentlilerle buluşmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle dile getirdiler:

-Yusuf Demirkol: “Bir Ankaralı grup olarak BELPA’yı zaten yıllardır biliyoruz. Açılışının olması bizi ayrıca mutlu etti. Bahçelievler’e güzel bir renk katacak tekrardan. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Hava soğuk ama biz şarkılarımızla sevenlerimizi ısıtacağız. Mansur Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kendisini bir Ankaralı olarak da çok seviyoruz.”

-Cem Senyücel: “Hem BELPA’da olmaktan hem de Sayın Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde bu etkinlikte yer almaktan çok mutluyuz. Hava soğuk ama biz misafirlerimizi ısıtacağız. Güzel bir gece olacak.”

-Salih Eren Parlakgümüş: “Bahçeli tarafı bizim için ayrı bir önemli. Albümlerimizin bir kısmını Bahçelievler civarında yaptık. BELPA’da olmak da bizim için önemli. Mansur Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

ANKARA’YA YAKIŞIR BİR TESİSE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Bir yandan Başkent’in sembolü olan tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Başkentlilerin hatıralarında yer edinen mekanları yeniden gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

Tesisi kafeteryadan kütüphaneye, sergi salonundan buz pistine kadar modern bir yapıya dönüştürerek Ankara’ya yakışır hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan BELPA A.Ş. Genel Koordinatörü Hüseyin Çağrı Durak ise şu bilgileri paylaştı:

“Buz Pateni Tesisimizin maalesef işlevsel olmadığını ve tamirata ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Burayı sporculara kullandırmak için BELPA olarak makine ve soyunma odalarının tamiratını yaptık. En azından mağduriyet yaşamamaları için bir süre daha ihaleye çıkılana kadar sporcularımıza verdik. İhalemizin tekrar açılmasıyla beraber yapılmış olan proje, bu spora ve Ankara’ya yakışır bir tesis olarak, sporun özüne uygun çeşitli etkinlik salonları, açık kütüphane, cafe, çevre düzenlemesi ve tesislerle tekrar Ankara’ya kazandırılacaktır.”

Buz Pateni Tesisi için 22 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen ancak artan fiyatlar ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası teklif alınamaması nedeniyle iptal edilen kapsamlı yenileme ihalesine 2022 yılı içinde yeniden çıkılacak.

BÜYÜK PİSTTE KAYMA KEYFİ BİR BAŞKA

Tesisin halka açılmasıyla antrenmanlar için gelen sporcular kadar aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Zakkum konseriyle başlayan kış festivaline katılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Özgür Şenyurt: “Kızım buz pateni sporu ile ilgileniyor. Pademi süreci nedeniyle BELPA Buz Pisti kapandı. Buz pateni sporcuları çok sıkıntı yaşadı. Buranın yeniden Ankara’ya kazandırılmasından mutluluk duyuyorum.”

-Ece Harar: “Buz pistinin açılması bizi çok mutlu etti. Tesisin azlığı en büyük problemdi. Burası Ankara’nın en eski değerlerinden olması açısından da anlamlı. Çocuklarımızın daha büyük bir alanda kayması bu sporda gelişmesine katkı sağlayacak.”

-Esin Topuz: “Sporcular için ekstra bir alan yarattı bize. Ankaralıların yeniden böyle bir sahaya kavuşması biz aileleri mutlu ediyor. Mansur Başkan’a bu tesisi yeniden bize kazandırdığı için sevgilerimizi iletiyoruz.”

-Şerife Hakal: “Pistin açılması bizi mutlu etti. Ankara’da buz pisti az. Çocuklarımla buraya kaymaya geleceğiz.”

-Buse Nur Atak: “Arkadaşlarımla boş zamanlarımızda buz pistine geliyorduk, kayıyorduk. Yeniden açılması bizi memnun etti. Hem buz pisti açılışı hem de konser bir araya gelmiş, çok teşekkür ediyoruz ve eğleniyoruz.”

-Buse Özkalkan: “Önceden de geliyorduk. Şu an pistin açılması bizim için keyifli oldu. Umarım tekrar kaymaya devam ederiz.”

-Ceren Polat: “Gençler için yeni bir eğlence aracı oldu. Kaymayı çok seviyoruz. Uzun zamandır açılmasını istiyorduk. Zakkum konseri ile taçlandırılması da çok güzel oldu.”

-Doğa Nur Polat: “Bu etkinliği çok beğendim. Hem pistin açılması hem de konser bizi çok mutlu etti.”

-Sayit Kanat: “Bu etkinliği haberlerde gördüm. Buz pisti harika olmuş. Konser de bize moral oldu.”

-Şevkiye Özdemir: “Büyükşehir Belediyesinin bizler için ayarladığı yurtta kalıyorum. Bizi buraya ulaştırdılar çok sağ olsunlar. Bu aktiviteyle buz pistinin açılması çok güzel olmuş. Sporseverler için güzel bir avantaj olmuş gerçekten. Buradan Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Mustafa Kerem: “Gençler için güzel oldu bu konser. Pistin açılması da faydalı olmuş.”

-Melisa Çağlar: “Çalışma alanımız yoktu. Çayyolundaki salonda 8 branşın aynı anda pisti kullanması gerekiyordu. Bu hafta sonu yarışmamız var eğer burası olmasaydı yetişemeyecektik. Bu büyük pistin yeniden açılması bize çok avantaj sağladı. Çocuklar çok mutlu.”

-Defte Ülker: “Uzun zamandır kapalıydı burası. Şimdi yeniden yarışmalara hazırlanıyoruz.”

-Ecrin Sena Kaplaner: “Pistin açılması çok iyi oldu. Çünkü Çayyolu’nda antrenman yapmak için sıra bulamıyorduk. Büyük pistte kaymak kareografi çalışırken daha kolay oluyor. Büyükşehir Belediyesine bize sunduğu bu destek için teşekkür ederiz.”

-Zeynep Karadağ: “5 yıldır buz pateni yapıyorum. Burası açılmadan önce zorlanıyorduk. Buranın açılması çalışmalarımızı kolaylaştırdı.”

-Öykü Zeynep: “Burada hem kayıyoruz hem eğleniyoruz. Yarışmalar için hazırlanıyoruz. Her figürü rahatlıkla yapma imkanımız var burada. Çok mutlu oldum buranın açılmasından. İstediğim kadar kayabiliyorum.”

-İpek Yazıcı: “Burada kaymak çok keyifli. Bütün hafta burada kaydık. Büyük pistte daha rahat çalışıyoruz.”

-Derin Özer: “Buranın açılmasından çok mutluyum. Diğer pistlerde yer bulamadık. Burası çok büyük. Büyük pistte kaymak daha güzel. Fazla pratik ve antrenman yapmamıza imkan sağlıyor.”

-Beren Varol: “Buranın açılması bize tecrübe sağlıyor. Daha fazla antrenman yapabiliyoruz.”

-Sart Halitbağ: “Uzun yıllardır kayıyorum ve bu sporu çok seviyorum. Burada olmak çok güzel.”

-Ayşe Dalsucuoğlu: “Buranı açılması bizim performansımızı olumlu yönde etkiledi. Antrenman sayılarımız böylelikle arttı, çok mutluyum.”

-Defne Topuz: “Bize çok avantaj sağlıyor burada kaymak. Büyük bir buz pisti ve gayet yumuşak.”

BELPA Buz Pateni Pisti’nde düzenlenen kış festivali, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ankara Kent Orkestrası’nın konseriyle devam edecek.