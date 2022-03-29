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Berbere gidemeyen yaşlı vatandaşlara berber ve temizlik hizmeti verilmeye başladı

Pursaklar Belediyesi, özel gereksinimli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz olarak evlerinde, berber ve temizlik hizmeti vermeye başladı.
Berbere gidemeyen yaşlı vatandaşlara berber ve temizlik hizmeti verilmeye başladı

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, özel gereksinimli ve evlerinden çıkamayıp berbere gidemeyen yaşlı vatandaşlara yönelik olarak, berber ve temizlik hizmeti vermeye başladı.

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‘‘En önemli gündemimiz, vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve rahatlığıdır’’
Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Pursaklar’da yaşayan özel gereksinimli ve yaşlı hemşehrilerimiz için Evde Berber ve Temizlik hizmetimizi başlattık. En önemli gündemimiz, vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve rahatlığıdır. Yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak ve onlara her anlamda destek vermeye devam edeceğiz.

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, vatandaşlara yardım elini uzatarak, berber bakımından ev temizliğine kadar birçok hizmetle yaşlı ve yatalak konumdaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak. 

Evde Berber ve Temizlik Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bilgi için Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ya da 0312 551 9741 / 9745 nolu telefondan bilgi alabilecek. 

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