Berberler düğünde buluştu

Yoğun katılımın olduğu düğünde, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ve oda yönetiminin de aralarında bulunduğu çok sayıda berber meslektaşı Abdil Seymen'in yanında oldu.
DAVETLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Odamız yöneticisi, Dışkapı-Atıfbey mahallesinin en eski berber esnafı Abdil ağabeyim başta olmak üzere Seymen ailesini ve Kılıç ailesini tebrik ediyor, genç çifte; Zeynep ve Okan'a da ömür boyu sürecek mutlu bir evlilik diliyorum." ifadelerini kullandı. Oğlu Okan'ı evlendirmenin mutluluğunu yaşayan Abdil Seymen de tek tek ilgilendiği ve bu çok özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayarak mutluluklarını paylaşan tüm davetlilere teşekkür etti.
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