Beşiktaş, Emirhan İlkhan transferini açıkladı

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euro'ya Torino'ya transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, futbolcunun sonraki satışından %15 pay alacak.

Beşiktaş , 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için İtalyan ekibi Torino ile anlaştığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada bu transferden 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."

Serbest kalma bedeli 4.5 milyon Euro'ydu

18 yaşındaki orta saha geçen sezon Beşiktaş A Takımına yükselmişti. Torino Kulübü, Emirhan'ın sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesini kullanarak bu transferi gerçekleştirdi.

Siyah-Beyazlı takımla geçen sezon 11 maça çıkan Emirhan 1 gol atma başarısı göstermişti. Emirhan İlkhan Torino ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Ahmet Nur Çebi ne demişti?

“Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş’ta tutmamı istemesin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 milyon Euro’ya çıkacaklardı, izin vermedik. Emirhan’ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var. 18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor."