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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin biletleri yarın satışa sunulacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletlerin, yarın saat 10.00'da satışa çıkarılacağı bildirildi.

Kişilerin yalnızca bir adet satın alabileceği biletlerin, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.

Karşılaşmada Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet temin edebileceği aktarıldı.

Misafir tribünün rakip takım taraftarı için bilet satışının olmayacağı ve söz konusu koltukların Beşiktaş taraftarları için satışta olacağı kaydedildi.

Derbi maçının bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 4.580 lira

VIP 101-126: 3.800 lira

1. Kategori: 1.540 lira

2. Kategori: 1.400 lira

3. Kategori: 1.130 lira

4. Kategori: 995 lira

5. Kategori: 915 lira

Kapalı Üst 840 lira

6. Kategori: 740 lira

7. Kategori: 285 lira

8. Kategori: 270 lira

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