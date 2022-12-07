Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan şehir stadında incelemelerde bulundu

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yapımı süren şehir stadında incelemelerde bulundu. Kaplan, yapımı süren statta incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Şehir stadının önümüzdeki yıl futbol sezonuna yetiştirilmesinin planladığını kaydeden Kaplan, şunları kaydetti: "İlçe stadında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Stadyumumuz, FİFA standartlarına uygun olarak inşa ediliyor. Çim zemin, koşu pistleri yenilenmiş olacak. 500 kişilik üstü kapalı yeni bir tribün yapılacak. Ayrıca, stadın yanında basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu ve soyunma odaları olacak. Belediye olarak çalışmaları yakından takip ediyoruz. İlçeye kalıcı ve kullanışlı eserler bırakmanın çabası ve gayretindeyiz."