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Beypazarı İmam Hatip Platformu üyeleri MHP'li Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti

Beypazarı İmam Hatip Platformu Başkanı Hüseyin Çelik ve platform üyeleri, MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı makamında ziyaret etti.
Beypazarı İmam Hatip Platformu üyeleri MHP'li Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti

Beypazarı İmam Hatip Platformu Başkanı Hüseyin Çelik ve platform üyeleri, MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı makamında ziyaret etti. Çelik, beraberindeki platform üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, platform olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YENİ BİNA TALEP EDİLDİ 

Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmama Hatip Lisesinin yıkıldığını ve yerine yeni bir okul yapılana kadar öğrencilerin çeşitli binalarda eğitimlerine devam ettiklerini bildiren Çelik, yeni bina yapılması için siyasilerden destek beklediklerini sözlerine ekledi. MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitime her zaman desteklerinin süreceğini aktardı.


 

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