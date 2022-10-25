Beypazarı Kent Konseyi engellilerle bir araya geldi

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, engellilerle yemekte bir araya geldi.

Komisyon Başkanı Hamide Özalp, engellilerle bir araya geldiklerini belirterek, “Pandemi döneminde onları biraz ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Bugün beraber olduğumuz yemekli toplantımızda onlarla hasbihal ettik. Onları sorunlarını dinledik. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

KARDEŞLERİMİZE ULAŞIYORUZ

Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu olarak üyelerle uyum içinde olduklarını ifade eden Özalp, “Çalışmalarımızdan taviz vermeden sürdürüyoruz. İlçenin en ücra köşesinde bulunan, yaşayan engelli bireyimize, kardeşimize ulaşıyoruz. Onun durumunu öğreniyoruz. Yapabileceklerimizi yapamaya çalışıyoruz. Engelliler de bizlerin birer evladı, kardeşimiz. Onlara sahip çıkmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

