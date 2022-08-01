Beypazarı ve Ayaş için UNESCO süreci başladı 

İpek Yolu kuzey koridorunda bulunan Beypazarı ve Ayaş ilçeleri için UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne adaylık süreci başlatıldı.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi ile ‘mutlak surette korunması gereken yer’ olarak tescil edilen tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere yenilerini eklemek için yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Beypazarı, Ayaş ilçelerinin miras alanı olarak kabul edilmesi için kolları sıvadı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Beypazarı'nda düzenlenen programda Ankara’nın Beypazarı, Ayaş ilçelerinin yanı sıra Bolu’nun Göynük ve Sakarya’nın Taraklı ilçelerinin UNESCO Dünya Miras Listesi için seri adaylık çalışmalarının başladığını açıkladı.

SERİ ADAYLIK BAŞVURUSU

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Beypazarı'nda, yakın ilçelerimizi de davet ederek, toplantı düzenledik. Amacımız, İpek Yolu Kuzey Koridorunda bulunan 4 ilçemizi, Ayaş, Beypazarı, Taraklı ve Göynük'ü bir araya getirerek, UNESCO nezdinde bir seri adaylık dosyası yaratabilmek ve burayı bir aks olarak üstün evrensel değeri nedeniyle dünya miras listesine tescil edebilmek. Bu ilçelerimiz bir araya gelmesi ve birlikte çalışma taahhüdünde bulunması son derece kıymetli. İnşallah dört ilçemizi, bir seri adaylık dosyası halinde UNESCO Dünya Miras Listesine kaydettireceğiz” dedi.

SÜREÇTE BAŞARI HEDEFİ

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, adaylık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirip gerekli çalışmaları yaparak Beypazarı'mızın UNESCO sürecini başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

19 VARLIK LİSTEDE

Türkiye’nin hali hazırda 17’si kültürel, 2’si karma olmak üzere toplamda 19 miras alanıyla yer aldığı Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 1154 miras alanı bulunuyor. 897’si kültürel, 218’i doğal ve 39’u karma (doğal ve kültürel) miras alanının bulunduğu listede, uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanıyor.

ARSLANTEPE İLAN EDİLMİŞTİ

Türkiye’nin UNESCO serüveninin başlangıcı, 1985 yılında listeye alınan Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, İstanbul'un Tarihi Alanları, Göreme Millî Parkı ve Kapadokya olarak kabul ediliyor. Dünya Kültür Mirası Listesi’ne son olarak 2018 ve 2021 yıllarında sırasıyla Şanlıurfa’da bulunan ve ‘İnsanlığın sıfır noktası’ olarak bilinen Göbekli Tepe ile Malatya’da yer alan Arslantepe Höyüğü alındı.

1983’TE TARAF OLUNDU

Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesi’nin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanıyor. Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye 1983 yılında taraf oldu.

TARİHİ İPEK YOLU

Dünyanın en eski ticari, kültürel yolu olarak bilinen İpek Yolu, Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar uzanıyor. Günümüzde de demir yolu hatlarıyla birbirine bağlanarak Pekin-Londra hattı ile güncelliğini koruyor. Tarihi İpek Yolu’nun Türkiye’de Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Antalya, Denizli, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İzmit ve İstanbul şehirlerinin oluşturduğu 2 farklı güzergâhı bulunuyor.

İbrahim Seçkin Talaş/ İLKSAYFA



