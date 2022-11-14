Beypazarı’nda 20 Kıbrıs Gazisi KKTC'ye uğurlandı

Beypazarı'nda yaşayan Kıbrıs gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 15 Kasım'da kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'na katılacak.

Beypazarı Belediyesince düzenlenen program kapsamında, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya'nın da aralarında bulunduğu 20 gazi, KKTC'ye gitmek üzere yola çıktı.

YENİDEN GÖRECEĞİZ

Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacakları için heyecanlı olduklarını söyledi. Uzun yıllar sonra KKTC'ye gideceklerini belirten Yalçınkaya, "Belediyemizin destekleriyle gidiyoruz. Yeniden oraları, göreceğiz. Anılarımız tazelenecek. Sayın Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bizleri Cumhurbaşkanlığı makamında kabul edecekler. Yirmi gazimizle birlikte gidiyoruz. Bizlere rehberlik edeceklere şimdiden çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.