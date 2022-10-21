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Beypazarı’nda bir grup öğrenci, belediyeye ait örnek bahçeyi gezdi

Beypazarı’nda öğrenciler belediyenin örnek bahçesini gezdi
Beypazarı’nda bir grup öğrenci, belediyeye ait örnek bahçeyi gezdi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beypazarı Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Seren mevkisinde 13 dönüm alanda kurulan ve meyveden sebzeye, zeytinden nara, elmadan armuda hatta safrandan lavantaya kadar çok sayıda ürünün üretildiği seraları görmeleri sağlanıyor.

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DALINDAN MEYVE TOPLAYABİLİYORLAR 

Çocuklar okullarından belediyenin otobüsleriyle alınarak, öğretmenleri refakatinde bahçeye getiriliyor. Ziraat mühendisi tarafından alanlar gezdirilerek, öğrencilere bahçenin durumu, hangi ürünlerin yetiştirildiği gibi konularda bilgiler veriliyor. Gezide öğrenciler dalından meyve toplayabiliyor.

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ÜRÜNLERİMİZİ TANITACAĞIZ 

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da zaman zaman öğrencilerle bahçe ziyaretlerinde bulunarak, onlarla hasada katılıyor.

Kaplan, yaptığı açıklamada, bir emeğin meyveye dönüştüğünü öğrencilerle görmenin ayrı bir duygu olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza bahçemizdeki bütün meyvelerin, bütün yetişen ürünlerimizin bir şekilde hem tanıtımını hem de nerede yetiştiğini anlatmaya ve göstermeye çalışıyoruz. Öğrencilerin bu sevinçleri bizim çalışmalarımızı bereketlendiriyor hem daha güzel ve hayırlı hale getiriyor. Bundan sonraki süreçte de tüm öğrencilerimizle bahçemizde buluşup onlara ürünlerimizi tanıtmaya çalışacağız." dedi.
 

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