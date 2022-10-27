Beypazarı’nda çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

Beypazarı’nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beypazarı Belediyesi tarafından 344 çiftçiye yüzde 75 hibeyle tohumluk buğday dağıtıldı.

Yukarı Sanayi bölgesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Beypazarı'nın, Ankara’nın tarımsal üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

YÜZDE 50 ARTIŞ

İlçenin özellikle sebze ve fide üretimiyle öne çıktığına dikkati çeken Korkmaz, “Emek veren üreticimizi destekleme konusunda bakanlığımızın bir çok çalışması ve projesi var. Rakamlara baktığımızda Beypazarı’nda ıspanak, marul, havuç, turp, yeşil soğan üretiminde çok önemli artışlar olduğunu görüyoruz. Bazı ürün gruplarında yüzde 50 artış olduğunu görüyoruz. Çiftçimizin tarım sektörüne her geçen gün yeni yatırımlar yaptığını, soğuk hava depoları ve benzeri birçok yatırım yapıldığını görüyoruz” dedi.

REFAH İÇİNDE YAŞAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Milletvekili Asuman Erdoğan da çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, devletin gerçek sahibi vatandaşların mutlu olması ve refah içinde yaşaması için çalışacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından 344 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.



