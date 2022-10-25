Beypazarı’nda her gün 450 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi, her gün 450 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Aşevinde günlük 2 çeşit sıcak yemek iye çorba, yoğurt, meyve ya da tatlı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aşevinden sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen, kişi sayısına, yıllık maliyete göre kendilerine bir bütçe verildiğini belirterek, “Ayrıca vatandaşlar da bağışta bulunuyor. Hem devletimiz hem de vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Bu sayede şu kış günlerinin başladığı ayalarda vatandaşları aç bırakmıyoruz” dedi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Biçen ise yemeklerin sabah saatlerinde pişirilmeye başlandığını ve sefertaslarına konularak evlere kadar ulaştırıldığını aktardı.



