Beypazarı’nda Köy yaşam merkezleri açılıyor

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, ilçedeki bazı köylerde köy yaşam merkezi açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçede 10 bin 500 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü söyledi. Yaklaşık 800 öğretmenle eğitim alanındaki çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Ankara genelinde eğitimdeki grafiğimizi yükseltmek üzere çalışmalarımız sürüyor." dedi.

KURSLAR AÇILACAK

Köy okullarını yaşam merkezine dönüştürmek için de çalıştıklarını anlatan Yılmaz, “Milli Eğitim müdürlüğü olarak ilk olarak Çantırlı Mahallesi'ndeki atıl ilkokulu köy yaşam merkezine dönüştürdük. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla burada kurslar açılacak. Şimdi de Hırkatepe Mahallesi'ndeki ilkokulu köy yaşam merkezine dönüştüreceğiz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz” diye konuştu.

