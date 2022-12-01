  • BIST 5.046,19
  • Altın 1079.656
  • Dolar 18.6235
  • Euro 19.5717
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Beypazarı’nda Köy yaşam merkezleri açılıyor

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, ilçedeki bazı köylerde köy yaşam merkezi açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Beypazarı’nda Köy yaşam merkezleri açılıyor

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçede 10 bin 500 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü söyledi. Yaklaşık 800 öğretmenle eğitim alanındaki çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Ankara genelinde eğitimdeki grafiğimizi yükseltmek üzere çalışmalarımız sürüyor." dedi. 

KURSLAR AÇILACAK

Köy okullarını yaşam merkezine dönüştürmek için de çalıştıklarını anlatan Yılmaz, “Milli Eğitim müdürlüğü olarak ilk olarak Çantırlı Mahallesi'ndeki atıl ilkokulu köy yaşam merkezine dönüştürdük. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla burada kurslar açılacak. Şimdi de Hırkatepe Mahallesi'ndeki ilkokulu köy yaşam merkezine dönüştüreceğiz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz” diye konuştu. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi01 Aralık 2022 Perşembe 11:56
  • Beypazarı'nda "Sporla ve Sanatla Engelleri Aşıyorum" projesinin kapanış toplantısı yapıldı01 Aralık 2022 Perşembe 02:29
  • Ovacık Mahallesi’ne ait akıllı serada onlarca tür bitki Keçiören’in park ve bahçelerini süslemek üzere hazırlanıyor01 Aralık 2022 Perşembe 02:25
  • Pursaklar Belediyesi tarafından A’dan Z'ye yenilenen Fatih Parkı yeni bir görünüme kavuştu01 Aralık 2022 Perşembe 01:22
  • Büyükşehir Belediyesi'nden Koru Mahallesi'ne Kapalı Otopark ve Kent Meydanı01 Aralık 2022 Perşembe 00:59
  • Yenimahalle’nin engelsiz kulaçları şov yaptı01 Aralık 2022 Perşembe 00:19
  • Keçiören Belediyesi TEKNOMER’de 100 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Çizgi İzleyen Robot Yarışması’ düzenleyecek01 Aralık 2022 Perşembe 00:13
  • Kahramankazan Belediyesi ihtiyaç sahibi 700 haneye 500 ton kömür yardımında bulundu01 Aralık 2022 Perşembe 00:09
  • İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Beypazarı'nda ailelere gıda yardımında bulundu01 Aralık 2022 Perşembe 00:07
  • Mesleki ve Teknik Eğitim düzenlenen panelle masaya yatırıldı01 Aralık 2022 Perşembe 00:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti