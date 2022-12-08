Beypazarı’nda öğretmen ve okullar e-Twinning Ulusal Kalite Levhası ve Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi

Beypazarı’nda 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaptıkları özgün çalışmalarla fark oluşturan öğretmen ve okullar, e-Twinning Ulusal Kalite Levhası ve Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

Kaymakamlık Büyük Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda okul müdürlerine ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ve şube müdürleri tarafından verildi. Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beypazarı Ortaokulu, Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu, Ulusal Kalite Levhası ile ödüllendirilirken, okullara bu başarıyı kazandıran öğretmenler de Ulusal Kalite Etiketi aldı.

ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORUZ

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, ilçelerine ve okullarına bu başarıyı kazandıran okul ve öğretmenleri tebrik etti. Bundan sonraki süreçte de bu başarının artarak devam edeceğine inandığını belirten Yılmaz, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm birimleriyle okullarda yürütülen her türlü ulusal ve uluslararası proje faaliyetlerine istisnasız destek veriyoruz. Eğitimin her kademesinde yapılan çalışmaları yakından takip ederek destekliyoruz.” ifadesini kullandı.

