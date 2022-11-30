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Beypazarı'nda "Sporla ve Sanatla Engelleri Aşıyorum" projesinin kapanış toplantısı yapıldı

Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen "Sporla ve Sanatla Engelleri Aşıyorum" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.
Beypazarı'nda "Sporla ve Sanatla Engelleri Aşıyorum" projesinin kapanış toplantısı yapıldı

Kaymakamlık himayesinde, Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, SYD Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katılımlarıyla hayata geçirilen projenin kapanış toplantısı, Kaymakamlık salonunda yapıldı.

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BU NOKTAYA KADAR GELDİ

Kaymakam Oktay Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, projenin başlangıç sürecini anlattı.

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Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir veliyle aramızda konuşma geçmişti. Annelerinin babalarının en değerli varlıkları, hepimizin ve devletimizin çocuklarıdır. Bu çocukların birisinin ailesiyle yaptığımız konuşmada; sahip olduğumuz tüm spor ve diğer tesislerden daha çok yararlanmaları noktasında ve biraz daha desteğe ihtiyaçları olduklarından bahsetti. Bu destek kapsamında başlattığımız proje, kapanış programı yapıyoruz, sizlerin de huzurunda görüldüğü gibi bu noktaya kadar geldi." dedi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu toplantıda çocuklara sertifikaları ile hediyeler verildi. 
 

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