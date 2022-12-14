Beypazarı’nda yaşayan çiftçi Doğancan Doğançay topraksız tarım ile marul yetiştiriyor

Beypazarı’nda yaşayan çiftçi Doğancan Doğançay topraksız tarım ile marul üretimi gerçekleştiriyor.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Yukarıulucak Mahallesi'nde yaşayan ve 1 dönüm üzerine topraksız tarım uygulanan serayı kuran ziraat mühendisi Doğançay'ı ziyaret etti.

Ateş, Doğançay'dan hava şartları nedeniyle kış aylarında sebze yetiştiriciliğinin zor olduğu ilçede sera kurarak sadece su ile marul yetiştirmesine ilişkin bilgi aldı.

DOĞANÇAY’I TEBRİK ETTİ

Gazetecilere açıklamada bulunan Ateş, Doğançay'ın topraksız tarımla örnek bir çalışma yaptığını ve gayet başarılı bulduğunu söyledi. Doğançay'ı tebrik eden Ateş, şunları kaydetti: “Çiftçilerimize örnek olacak. Çalışmalarını daha da artırmak ve alanı, seraları büyütmeyi düşünüyor. Bu şekilde ürünler doğal olarak yetiştiriliyor. Su kaybı yok, az bir su ile ürünler yetişiyor. Doğançay, bu ürünü yetiştirirken 100 litrenin üzerinde su tüketiyor. Marul başı yaklaşık olarak 3 litre su kullanıyor. Bu uygulama çok güzel bir şey. Hem ürünün yetişmesi hemde kontrolü çok kolay ve hastalıklarla mücadelesi daha da kolay oluyor. Günümüzde suyun önemi giderek artıyor”

25 GÜNDE HASAT PLANI

Doğançay ise 25 günde marulun yetişeceğine işaret ederek, "Topraksız tarım alanında sürekli çalışıyorum. Çalışmaların ışığında seramda marullarımı 25 gün içinde hasat planlıyorum." dedi.



