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Bıçaklı soyguncuyu etkisiz hale getiren eczacı: Şaka zannettim

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, nöbetçi eczanede elinde bıçakla soygun girişiminde bulunan şüpheliyi etkisiz hale getirip polise teslim eden eczacı Çağdaş Kıvılcım Erdem, "Ben önce şaka zannettim." dedi.
Bıçaklı soyguncuyu etkisiz hale getiren eczacı: Şaka zannettim

Çankaya ilçesi Dikmen semtinde geçen hafta perşembe gecesi bir kişi, elinde bıçakla Çağdaş Kıvılcım Erdem'in sahibi olduğu eczaneye girdi. Şüpheli, eczacı Erdem'den kasayı boşaltmasını istedi. Bu sırada arka odadan sesleri duyan eczacı teknisyeni Kürşat Şahinli de Erdem'in yanına geldi. Şüpheli, yazar kasayı alıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada açılan yazar kasadaki paralar da yere saçıldı. Erdem ve Şahinli, peşinden koşup kapıdan çıktığı sırada şüpheliyi yakaladı. Yaşanan arbedede bıçağı almaya çalışan Şahinli elinden yaralandı. Etkisiz hale getirilen şüpheli polis ekibine teslim edildi. Bıçaklı soygun girişimi eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BIÇAĞI GÖRÜNCE ŞAKA OLMADIĞINI ANLADIM'

DHA'ya konuşan eczacı Çağdaş Kıvılcım Erdem, şüphelinin içeri girer girmez bağırarak 'kasadaki bütün paraları boşalt' dediğini söyleyerek, "Ben önce şaka zannettim. Çünkü çok rahat ve seri şekilde içeriye geldi. Yanıma gelince elindeki bıçağı görünce bunun şaka olmadığını gördüm. Tekrardan '2 dakikan var kasayı hemen boşalt' dedi. Ben de ağırdan almaya çalıştım. Daha sonra teknisyen arkadaşımız arkadan yanımıza geldi. Teknisyen arkadaşımı sakinleştirmek için ona doğru dönünce o kişi kasayı alıp kaçmaya başladı. Ben de hemen arkasından koştum. Kapıda onu ensesinden tuttum ve kaldırıma doğru düştük. Elindeki bıçağın farkındaydım, onu tutmaya çalıştım. Teknisyen arkadaşım gelip bıçağı elinden aldı. Daha sonra polise haber verdik ve gelip onu aldılar. Yakaladığımızda küfürler ediyordu; ancak biz bıçağı elinden alınca özür dilemeye başladı. Kendisinin böyle biri olmadığını söylüyordu. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla çok sayıda suç kaydı varmış. Bu bölgede böyle olaylar yaşanmazdı ilk defa şahit oldum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, gasp ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 9 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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