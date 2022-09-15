BİK Müdürü Erkılınç: İşini düzgün ve kuralına uygun yapanla yapmayan bir olmaz

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, gazetelere ceza vermeyip yaptırım uygulayabildiklerini belirterek “Haksızlığa uğramış bir kişinin hakkını teslim ediyoruz. İşini düzgün ve kuralına uygun yapanlarla yapmayanları ayırt ediyoruz” dedi.

Basın İlan Kurumu tarafından organize edilen “Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantıları”nın dördüncü ayağı Ankara’da gerçekleştirildi. Daha önceki toplantılar Bursa, İzmir ve Konya’da yapılmıştı.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın önemli açıklamalarda bulunduğu toplantıda basının gelişimi, mevzuat düzenlemeleri, dijital dönüşüm süreçleri, kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Toplantıda BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’a, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat ve Ankara İl Müdürü Murat Yürekli eşlik etti.

BİK BAĞIMSIZ HABERCİLİĞİN GARANTÖRÜ

Erkılınç, Bursa’daki toplantıda BİK’in 61 yıldır bağımsız haberciliğin garantörü olduğunun altını çizerek, ülke genelinde 26’sı yaygın, 9’u bölgesel, 917’si yerel olmak üzere toplam 952 adet resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına sahip gazete bulunduğunu ve 2021’de bu gazetelere 613 milyon TL tutarında resmi ilan ve reklam dağıtıldığını aktarmıştı. Bu rakamın 2022’nin yılın ilk 8 ayında ise 595 milyon TL’ye ulaşarak, neredeyse geçen yılın oranlarının yakalandığını ifade eden BİK Genel Müdürü Erkılınç, gazetelerle birlikte yürüyecekleri ve sorunları birlikte çözecekleri vurgusu yaptı.

AYNI GEMİDEYİZ

Katılımın yoğun olduğu toplantıda Genel Müdür Cavit Erkılınç gazete sahipleri ve temsilcileriyle birer ortak olduklarını belirterek, “Aynı gemide yolculuk ediyoruz. Bizim de sıkıntılarımızı sizin de sıkıntılarınızı çözeceğiz. Biz gazetelerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Basın İlan Kurumu tarafsızlık üzerine kurulmuş bir kurumdur. İşçiden, emekçiden ve alın terinden yanayız” dedi.

Basın İlan Kurumu’nun ceza vermeyip yaptırım uyguladığını, ısrarla “ceza demenin” bir algı oluşturmaya dönük olduğunu ifade eden Erkılınç, şöyle devam etti: “Nitekim biz ceza vermiyoruz. Haksızlığa uğramış bir kişinin hakkını teslim ediyoruz. İşini düzgün yapanlarla yapmayanları ayırt ediyoruz. Örneğin beş gazetenin üçü kurallara uyarak güzel çalışırken, ikisi kurallara uymuyor. Kurallara uymayan gazetelere siz kuralları yerine getirmeyerek diğer gazetelerin hakkını gasp ettiniz senden alıp diğerine hakkını veriyorum. Bir başka değişle haksızlığa uğrayanın hakkını telafi ediyoruz.”

HAKSIZLIĞA KARŞI CEZA VERMİYOR YAPTIRIM UYGULUYORUZ

Erkılınç “Şöyle bir temel problem var. Biz kime dokunsak haksızlığa uğradığını düşünüyor. İşini çok güzel yapan gazetelerimiz var. Dokunmak istesek bile bir şey yapamayacağımız çok güzel gazetelerimiz var. İşini düzgün yapan, personeli memnun, baskısı güzel, içerik çeşitliliği ve kalitesi güzel gazetelerimiz var. Anadolu’da 921 tane gazete var. Eğer Basın İlan Kurumu’ndan ilan almak istiyorsan kurallara uyacaksın” şeklinde konuştu.

SİZLER İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Basın İlan Kurumu’nun gazetecilere destek olmak için canla başla çalıştığını vurgulayan BİK Müdürü “Devlet kimseyi gazete çıkarmaya zorlamıyor. Devlet gazete sahiplerini destekliyor. Bunu da Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapıyor. Sizler için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

İNTERNET YASASI YAZILI BASININ ALEYHİNE DEĞİL

Basın İlan Kurumu Müdürü Erkılınç, gündemdeki “İnternet Medya Yasası”yla ilgili de bilgiler vererek, şunları söyledi: “Ortada dolaşan bir söylenti var. Gazeteler kapanıyor diyorlar. Hayır tüm gazetelerimizin internet sayfaları var. İnternet Medya Yasası çıktığında biz sizleri sonuna kadar savunacağız. Kapımız hepinize açık buyurun gelin derdinizi dinleyelim. Çözümlerimiz basının geleceği ile ilgili olsun. Çağımız dönüşüm içinde. Haberleri gazeteden okuyan kaç kişi var? Yüksek dijital hızda bir haber akışı var. Bu akış haber kaynaklarının da temelini oluşturuyor. Biz de yönetim kurulu olarak ağır dosyalardan tablete geçtik. Bir aylık bir çalışmayla en ucuzundan dokuz tane tablet aldık. O kadar rahatladık ki. Artık bu dijital dönüşüme karşı durursak kendimizi imha ederiz. Biz diyoruz ki İnternet Medya Yasası mutlaka çıkmalı. Sizlere ve bizlere can suyu olacak. Yazılı basının kalitesi geri gelecek. İşini iyi yapanlar için geleneksel basın daha da güçlenecek. Çok ciddi bir mevzuat çalışmamız var. Kurallarımız olacak. Ciddi bir şekilde yalan haber üretmeyecek, muhabir çalıştıracak ve doğru haber yazacak bir internet sitesini kim istemez. Bu yazılı basının aleyhine bir şey değil. Biz gazetelerin yanındayız. Gerçek gazete çıkaracaklara kapımız sonuna kadar açık. Basınımızda değişim ve dönüşümü düzgün bir şekilde yapalım. Bu dönüşüm kaçınılmaz hale geldi. Basın İlan Kurumu çok hazırlıklı. Sizlerden de destek bekliyoruz.”

DEZENFORMASYON YASASINI DESTEKLEYELİM

Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele konusuna da değinen Erkılınç, “Buna hep birlikte karşı olalım. Dezenformasyon sizleri aşağı çekiyor. Bütün basın mensuplarının güvenilirliğini zedeliyor. Dezenformasyon yasası sizlere kalite getirecek ve basını tekrar eski güvenilir günlere getirecek. İtibar suikastlarına maruz kalmayabiliriz ama kalmayacağımızın garantisi yok. İftira atıp kapatıyorlar. Geçenlerde eski bir belediye başkanına iftira atıldı. Ne haberin kaynağı var ne de yazanı belli. Dezenformasyon yasasını mutlaka destekleyelim. İnternet Medya Yasası gazetelerimizi kapatmak için değil yaşatmak içindir. İnternet Medya Yasası ile belirli kurallar koyulacak. Hali hazırda çalıştığımız gazetelerimize öncelik tanıyacağız” dedi.

BİZİM DE ÇALIŞANLARIMIZ VAR

Erkılınç, BİK’in gelirleriyle ilgili de bilgi vererek “Geçen yıl Basın İlan Kurumu üzerinden 613 milyon TL para geçti. Bu 613 milyon TL’nin %85’i sizlere yani gazetelere dağıtıldı. %15’i de bize kaldı. Bu %15’i %10’a düşürün diyenler oluyor. Biz de kurumlar vergisine tabiyiz. Bizim de bordrolu çalışanlarımız var. Biz de gelir vergisine tabiyiz. Biz memurluğa tabiyiz” dedi.

BİK’İN YAPISI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Basın İlan Kurumu’nun yapısına da dikkat çeken Erkılınç, “Basın İlan Kurumu 36 tane genel kurul üyesinden oluşur. Bunların 12’si hükümet tarafından atanır, 12’si tarafsızlardan oluşur ve 12’si de basın mensupları tarafından temsil edilir. Basın mensupları tarafından temsil edilenlerin üç tanesi daimi üyedir. Ankara, İstanbul ve İzmir’in cemiyet başkanları daimi üyedir. Üç tane Anadolu gazetecilik temsilcisi üyemiz vardır. İletişim fakültelerinden temsilcilerimiz vardır. İstanbul, İzmir ve Ankara merkezli üç üniversitenin dekanları temsil eder. Bu şekilde 36 kişiden oluşur” bilgisini verdi.

Enes Boyacı \ İLKSAYFA