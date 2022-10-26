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BİK’ten “5 DOĞRU 5 YANLIŞ” açıklaması

Basın İlan Kurumu, dezenformasyonla mücadele düzenlemesine ilişkin “doğru bilinen 5 yanlış” açıklamasında bulundu.
BİK’ten “5 DOĞRU 5 YANLIŞ” açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK), "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin “doğru bilinen 5 yanlış” açıklamasında bulundu.

BİK’in “5 doğru 5 yanlış” açıklaması şöyle:

YANLIŞ 1: “Basın İlan Kurumu, internet haber sitesi veya sosyal medya hesaplarını doğrudan kapatacak ya da kapatılmasını talep edebilecek.”

DOĞRU: “Kurumumuzun süreli yayınlar ile sosyal medya hesaplarını kapatmaya veya kapatılmasına ilişkin mahkemeden talepte bulunabileceğine dair herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.”

YANLIŞ 2: “Basın beyannamelerini alma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılıkları yerine Basın İlan Kurumu’na verildi.”

DOĞRU: “5187 sayılı Basın Kanunu gereği süreli yayınların beyannamelerinin alınmasına Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla devam edilmektedir.”

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YANLIŞ 3: “Basın İlan Kurumu, basın kartlarını vermiyor, verilmesini geciktiriyor.”

DOĞRU: “Kurumumuzun basın kartı taleplerini değerlendirme veya basın kartı verme yetkisi bulunmamaktadır.”

YANLIŞ 4: “Basın İlan Kurumu, süreli yayınlara para cezası vermektedir.”

DOĞRU: “Mevzuatın yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen süreli yayınlara mahsup ve telafi uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu kararıyla mahkeme yolu açık olmak üzere ilan kesme müeyyidesi tesis edilebilir. Dolayısıyla süreli yayınlara para cezası uygulanması mümkün değildir.”

YANLIŞ 5: “Anayasa Mahkemesi kararına aykırı şekilde basın özgürlüğünü ihlal eden kararlar alınmaya devam edilmektedir.”

DOĞRU: “Anayasa Mahkemesi’nin kararında, suç kapsamına giren haberlerin, yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmekte ve Kurumumuza müeyyide uygulama yetkisinin verilebileceği hükme bağlanmaktadır. Basın Ahlak Esaslarına dair müeyyideleri düzenleyen 49’uncu madde değişinceye kadar bu konuda değerlendirme yapılmayacağı daha önceden ilan edilmiştir.”

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İlksayfa Gazetesi / Ankara 
 

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