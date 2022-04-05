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Bilek egzersizi sırasında fark edilen engelli sporcu, milli formayı hedefliyor

Bedensel engelli Sevim Top, 3 yıl önce başladığı ve Türkiye şampiyonluğu yaşadığı bilek güreşinde milli sporcu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Bilek egzersizi sırasında fark edilen engelli sporcu, milli formayı hedefliyor

Denizli'de yaşayan 21 yaşındaki Sevim Top, 2019 yılında bileklerini daha rahat hareket ettirmek için egzersiz yapmaya başladı. Egzersizler sırasında kendisini fark eden Yukatel Denizli Engelliler Spor Kulübü antrenörleri, Sevim Top'u bilek güreşine yönlendirdi.

Ailesinin desteğiyle bilek güreşine başlayan Sevim Top, günde 10 saatlik çalışmalarla kendini geliştirdi. Sevim Top, Çankırı'da 29 Temmuz 2021'de 23 ilden 66 sporcunun katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Sevim Top, bu şampiyonluktan sonra da azimli çalışmasını sürdürdü. Karabük'te 12 Mart'ta, 22 ilden 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda mücadele eden genç sporcu, bu organizasyondan da Türkiye şampiyonu unvanıyla ayrıldı.

"Artık bir amacım var"
Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencisi de olan Sevim Top, milli formayı giyebilmek için antrenmanlarına devam ediyor.

Sevim Top, AA muhabirine, kazandığı şampiyonluklardan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sporun kendisi için vazgeçilmez olduğunu aktaran Sevim Top, "Artık hayatta bir amacım var. Bilek güreşi, benim hayata tutunmamı sağlıyor. Duygularımı bilek güreşi ile ifade ediyorum. Öğretmenlerimin destekleriyle başladığım bu spor, beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Sevim Top, antrenmanlarını aksatmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Karabük'teki şampiyonada benim seviyemde 3 rakibim vardı. Rahat bir şekilde rakiplerimin hepsini yendim. Yürüme zorluğu yaşıyorum ama bileklerim çok kuvvetli ve rakiplerimi gücümle çok rahat yenebiliyorum. Hedefim milli takıma katılmak. Bunun için çok çalışıyorum."

Antrenör Hüseyin Karakılınç ise öğrencisinin gayretli ve istekli olduğunu vurguladı.

Özel çocukların şampiyonluklarından büyük mutluluk duyduklarını aktaran Karakılınç, "Bu branşlarda ileriye gittiklerini gördükçe çok mutlu oluyoruz ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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