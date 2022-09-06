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Bilim Pursaklar TEKNOFEST Karadeniz'de

Geleceğin dünyasına yön verecek çocukların gelişimi için eğitim çalışmaları yürüten Pursaklar Belediyesi Bilim Pursaklar Atölyeleri TEKNOFEST Karadeniz'de yerini aldı.
Bilim Pursaklar TEKNOFEST Karadeniz'de

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, bu yıl Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'de Bilim Pursaklar'da yerini aldı.

Pursaklar Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) iş birliğiyle yürütülen Bilim Pursaklar öğrencileri tarafından, Teknofest Karadeniz'de stand açılarak Girişimcilik Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Astronomi Uzay ve Havacılık Atölyelerinde yapılan çeşitli etkinlikler alana gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

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ÇOCUKLARIMIZ ÇOK HEYECANLI 

Gençlere ve çocuklara verilen eğitimlerle ülkenin yarınlarına yatırım yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘İlçemizde bilime ve teknolojiye yönelik çok önemli faaliyetler ve yatırımlar gerçekleştirmekteyiz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek adına Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerimiz ile çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel çalışmalara yönelik merakını arttırmayı ve erken yaşlarda onları bilime, araştırmaya yönlendirmeyi teşvik ediyoruz. Ülkemizde gerçekleştirilen bilim ve teknoloji festivallerine katılım sağlıyoruz. Bu manada Bilim Pursaklar Atölyelerimiz, TEKNOFEST’te Karadeniz’e katıldı. Etkinliğe katılan çocuklarımız, çok heyecanlı. Çocuklarımız alacakları eğitimlerle ileride TEKNOFEST’te ülkemize ve milletimize büyük yararları olacak olan projelere ve çalışmalara imza atacaklarına gönülden inanıyorum’’ dedi.
 

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