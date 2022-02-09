Bilim Pursaklar’da ders zili çaldı 

Pursaklar Belediyesi tarafından genç yetenekleri keşfetmek amacıyla kurulan ‘‘Bilim Pursaklar’’ eğitim-öğretim hayatına başladı.

Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle bilim ve teknolojiye karşı farkındalık oluşturmak ve ilgiyi artırmak amacıyla uzman eğitmenler tarafından farklı atölyelerde 6-14 yaşları arasındaki öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Astronomi&Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyelerinde, uygulamalı eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, kişilerin dokunarak ve deneyerek kendi başlarına bu kavramları keşfetmeleri ve içselleştirmesi hedefleniyor.

‘‘6-14 yaş arası öğrencilerimizin bilime ve teknolojiye karşı ilgilerini artırmak için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız’’

Bilim Pursaklar’ın eğitim-öğretime başlaması ile birlikte yetenekli öğrencilere ulaşılmasına yönelik çok önemli bir adım attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemiz sınırları içerisindeki çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilim ve teknolojiye yönlendirmek adına Bilim Pursaklar Atölyeleri, eğitim-öğretim hayatına başladı. Bugün ilk derse başladığımız Bilim Pursaklar Atölyelerimize gelen çocuklarımızın öğrenme istekleri görülmeye değerdi. 6-14 yaş arası öğrencilerimize ayrıcalıklı bir eğitim sunmak amacıyla bilime, teknolojiye, mühendisliğe karşı ilgilerini artırmak ve farkındalık oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız’’ dedi.