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Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı

Bilime merak duyanların heyecanla beklediği, “Bilim ve Teknoloji Buluşması” Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.
Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı

TÜBİTAK’ın 4007 projesi çerçevesinde 30 Eylül, 1-2 Ekim tarihlerinde Üreğil Millet Bahçesi’nde 49 farklı atölyede 1453 etkinliğin gerçekleşeceği “Bilim ve Teknoloji Buluşması” programı bilim meraklılarına unutulmaz bir 3 gün yaşatacak. 

YENİ UFUKLAR ÇİZECEK 

Üreğil Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan Bilim ve Teknoloji Buluşması programında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve öğretmen atölyelerinde, katılımcılar, imza attıkları bilimsel çalışmaları tanıtacak, çalışmalarını sergileyecek, katılımcılara yeni ufuklar çizecek. 

ÇEVRE ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK 

Bilim ve Teknoloji Buluşmasında sanat etkinlikleri, oyunlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar, yapay zeka ve çevre etkinlikleri de düzenlenecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kuracağımız atölyelerde gençlerimiz istediği her alanda çalışmalarını sergileyebilecekler. Gençlerimizin yenilikçi ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalara imza atacaklarını biliyoruz. Bu bilinçle de onları böyle önemli organizasyonlarda bir araya getirerek hem fikir alışverişinde bulunmalarını hem de bugüne kadar yaptıkları çalışmaları gün yüzüne çıkarma fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.
 

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