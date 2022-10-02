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Bilim ve Teknoloji Buluşması’na Büyük İlgi

Üreğil Millet Bahçesi’nde 3 gün sürecek “Bilim ve Teknoloji Buluşması” başladı.
Bilim ve Teknoloji Buluşması’na Büyük İlgi

Bilime merak duyanların heyecanla beklediği, “Bilim ve Teknoloji Buluşması” Üreğil Millet Bahçesi’nde Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel’in katılımlarıyla başladı. 

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BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR 


TÜBİTAK’ın 4007 projesi çerçevesinde 3 gün sürecek Bilim ve Teknoloji Buluşması’nda 49 farklı atölyede birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve öğretmen atölyelerinde, imza atılan bilimsel çalışmalar tanıtılıyor. “Bilim ve Teknoloji Buluşması”, katılımcılara yeni ufuklar çiziyor. Çok sayıda üniversiteden akademisyenin de katıldığı etkinliklere bilim ve teknolojiye meraklılar büyük ilgi gösterdi. 


 

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