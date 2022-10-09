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Binbir Gece Masalları sahnelendi

Başkentin en büyüğü olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi yeni sezona Binbir Gece Masalları tiyatro gösterisi ile ‘merhaba’ dedi.
Binbir Gece Masalları sahnelendi

Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu ve Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, yeni sezona muhteşem bir oyunla başladı. 

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Yeni sezonun ilk oyunu olan ve oyuncuların performansları ile sahnede devleştiği Binbir Gece Masalları tiyatro gösterisini izlemeye gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı.


 

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