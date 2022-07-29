  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 24 °C
»

Binlerce Çocuğa Spor Malzemesi

Pursaklar Belediyesi eğitmenleri tarafından eğitim ile sporun iç içe uygulandığı Pursaklar’daki okul bahçeleri, bu yıl da çocuk sesleriyle dolup taşmaya ve şenlenmeye devam ediyor.
Binlerce Çocuğa Spor Malzemesi

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yaz Spor Okulları projesi kapsamında okul bahçelerinde spor eğitimi alan öğrencilere spor kıyafetleri hediye etti.

296306496_483738150230542_6800078301745085417_n.jpg

ÜCRETSİZ YAZ OKULU 

Ücretsiz olarak verilen yaz spor okulunda çocukların voleybol, futbol, taekwondo ve basketbol alanında gelişme kaydettiklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, eğitim sırasında okul bahçelerine gelip minik sporcuların çalışmalarını izleyerek, spor malzemesi hediye etti. Çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetleri büyük önem ve ehemmiyet verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “11 okulda, 3000 çocuğumuza, farklı branşlarda Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim veriyoruz” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşehirliler Vakfı heyetinden Yavaş’a ziyaret30 Temmuz 2022 Cumartesi 01:16
  • Bisiklet Yolu projesi hız kazandı30 Temmuz 2022 Cumartesi 01:13
  • ANKESOB ilk kez yüz yüze30 Temmuz 2022 Cumartesi 00:40
  • Başkent konserlerle renklendi30 Temmuz 2022 Cumartesi 00:10
  • Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor29 Temmuz 2022 Cuma 03:22
  • Hacı Bayram Üniversitesi’nden Haymana Çıkarması29 Temmuz 2022 Cuma 02:18
  • Altındağ’dan tercihlere destek29 Temmuz 2022 Cuma 02:16
  • Çocuklara atölye eğitimi29 Temmuz 2022 Cuma 01:13
  • Gençlere YKS tercih desteği29 Temmuz 2022 Cuma 01:11
  • Sincan’da Bebek Kütüphanesi29 Temmuz 2022 Cuma 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti