Binlerce Çocuğa Spor Malzemesi

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yaz Spor Okulları projesi kapsamında okul bahçelerinde spor eğitimi alan öğrencilere spor kıyafetleri hediye etti.
ÜCRETSİZ YAZ OKULU
Ücretsiz olarak verilen yaz spor okulunda çocukların voleybol, futbol, taekwondo ve basketbol alanında gelişme kaydettiklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, eğitim sırasında okul bahçelerine gelip minik sporcuların çalışmalarını izleyerek, spor malzemesi hediye etti. Çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetleri büyük önem ve ehemmiyet verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “11 okulda, 3000 çocuğumuza, farklı branşlarda Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim veriyoruz” dedi.
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